مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل بصاروخية لونجستاف

نيوكاسل يونايتد يتفوق على مانشستر في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف سجله ماتيو لونجستاف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق نيوكاسل فوزًا هامًا على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

جاء هذا عقب مباراة تبادل فيها الفريقان السيطرة على مجرياتها وكان مانشستر يونايتد قريبًا للغاية من التسجيل في أكثر من مناسبة على مدار الـ ٩٠ دقيقة.

كانت السيطرة في بداية المباراة لصالح نيوكاسل الذي هدد مرمى الشياطين الحمر عن طريق ماتيو وشين لونجستاف ومعهما فابيان شار دون تسجيل أهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول حاول نيوكاسل من جديد عن طريق ألميرون الذي سدد الرئيسة فوق المرمى بقليل قبل أن تأتي أول فرص مانشستر يونايتد عن طريق الوافد الجديد هاري ماجوير الذي مرت رأسيته بجوار القائم.

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اختفت الفرص الخطيرة خلال الشوط الثاني من المواجهة فرأينا أصحاب الأرض والضيوف يحاولان الوصول لمرمى الخصم دون فائدة، حيث كان شوطًا بدنيًا أكثر منه فنيًا.

وجاء هدف المواجهة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة الـ ٧٢ بعدما سدد ماتيو لونجستاف كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغات عديدة من زميله جيترو ويليامز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوكاسل للنقطة الثامنة ليحقق الانتصار الثاني فقط هذا الموسم بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة التاسعة في المركز الـ ١٢.