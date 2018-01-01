النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجمي الكالتشيو

التعليقات()
Getty Images
فريق الشياطين الحُمر يسعى للتعاقد مع لاعب من ميلان وآخر من فيورنتينا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن سعي مانشستر يونايتد لشراء لاعبين من الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أيام.

وتابع فريق من كشافي مانشستر يونايتد اللقاء الذي أقيم بين فيورنتينا وميلان في الدوري، من أجل مراقبة دافيدي كالابريا لاعب ميلان البالغ من العُمر 22 عامًا، حيث يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع ظهير أيمن جديد قبل بداية الموسم الجديد على الأقل.

أليجري يُقرر بدء مباراة أتالانتا دون رونالدو

اختيارات المحررين

ويأمل النادي الإنجليزي في ضم كالابريا من أجل تعويض ماتيو دارميان الذي لن يجدد عقده مع الفريق.

اللاعب الآخر الذي يراقبه مانشستر يونايتد هو لاعب الفيولا، ميلينكوفيتش، والذي شارك أيضًا في المباراة.

ويسعى مانشستر يونايتد لإبرام تعاقدات جديدة في عهد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي تولى بدوره المسؤولية مؤخرًا عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

الموضوع التالي:
تريزيجيه يتفوق على رونالدو وصلاح ويخلف ميسي
الموضوع التالي:
لاعب أرجنتيني يحفر صورة ميسي على ذراعه
الموضوع التالي:
سامبدوريا يغلق الباب في وجه ميلان وروما بشأن كوالياريلا
الموضوع التالي:
بيان استنكاري من التعاون بشأن مواجهة الرائد ويطالب الاتحاد السعودي بالتحقيق
الموضوع التالي:
رسميًا - الإسماعيلي يبرم أولى صفقاته الشتوية بضم مهاجم سموحة
إغلاق