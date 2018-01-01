مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجمي الكالتشيو

فريق الشياطين الحُمر يسعى للتعاقد مع لاعب من ميلان وآخر من فيورنتينا

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية عن سعي مانشستر يونايتد لشراء لاعبين من الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أيام.

وتابع فريق من كشافي مانشستر يونايتد اللقاء الذي أقيم بين فيورنتينا وميلان في الدوري، من أجل مراقبة دافيدي كالابريا لاعب ميلان البالغ من العُمر 22 عامًا، حيث يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع ظهير أيمن جديد قبل بداية الموسم الجديد على الأقل.

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ويأمل النادي الإنجليزي في ضم كالابريا من أجل تعويض ماتيو دارميان الذي لن يجدد عقده مع الفريق.

اللاعب الآخر الذي يراقبه مانشستر يونايتد هو لاعب الفيولا، ميلينكوفيتش، والذي شارك أيضًا في المباراة.

ويسعى مانشستر يونايتد لإبرام تعاقدات جديدة في عهد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي تولى بدوره المسؤولية مؤخرًا عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو.