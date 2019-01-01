مانشستر يونايتد يستمر في مطاردة سانشو

نادي مانشستر يونايتد لا يزال مصرًا على ضم اللاعب جادون سانشو من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال مصرًا على ضم اللاعب جادون سانشو من صفوف بروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن بروسيا دورتموند قد سلم للأمر الواقع بالفعل وبدأ في البحث عن بديل للاعبه الحالي.

وذكرت الصحيفة أن بروسيا دورتموند لن يفرط في خدمات اللاعب بقيمة مادية تقل عن ١٠٠ مليون جنيه استرليني.

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وسيعاود مانشستر يونايتد محاولته للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إن لم ينجح في القيام بذلك في الشتاء.

وكان سانشو قد قدم مستويات مميزة للغاية رفقة بروسيا دورتموند في الموسم الماضي وكذلك مع منتخب إنجلترا مما لفت أنظار الشياطين الحمر له.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان قد ضم كل من آرون فان بيساكا وهاري مجاوير بالإضافة لدانيل جيمس هذا الموسم من كل من كريستال بالاس وليستر سيتي وسوانزي على التوالي.