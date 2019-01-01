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مانشستر يونايتد يستعد لإنهاء أولى تعاقدات الصيف

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Getty Images
صفقة تقدر في حدود 20 مليون يورو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اقترب مانشستر يونايتد من حسم أولى صفقاته للصيف الحالي في صورة دانييل جيمس، جناح سوانسي سيتي، الذي سيتواجد في الساعات المقبلة بمقر النادي.

جيمس لفت الأنظار الموسم الماضي مع فريقه الويلز وسجل خمس مرات في 38 مباراة مع فريقه بالدرجة الإنجليزية الأولى.

وعلم "جول" أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية مساء الخميس وبعدها سيوقع اللاعب عقود انضمامه رسمياً للشياطين الحمر.

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الصفقة كان من المفترض أن تتم الشهر الماضي ولكن وفاة والد اللاعب أجل إنهاء الإجراءات إلى الخميس.

وينتظر أن تكلف صفقة انضمام الجناح الشاب مانشستر يونايتد مبلغاً في حدود 19 مليون يورو ستدفع لسوانسي للتخلي عن لاعبه.

ويتواجد جيمس حالياً مع منتخب بلاده ويلز ضمن الاستعدادات لمباراة كرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2020.

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