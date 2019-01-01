مانشستر يونايتد يسبق آرسنال في الصراع على جوهرة ليستر

أكدت بعض الصحف البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تقدمت خطوة على آرسنال، في سباق الطامعين في الحصول على توقيع أكثر لاعب صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.

من جانبها، أشارت صحيفة "اندبندنت" الإنجليزية إلى اقتراب ممثل عاصمة الشمال من الحصول على توقيع لاعب وسط ليستر سيتي المهاجم جيمس ماديسون.

وهذا عكس ما تردد عن احتمال ذهابه إلى آرسنال، ليخلف مسعود أوزيل في الثلث الأخير من الملعب، حال قرر النادي اللندني التخلص من بطل العالم السابق.

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وأرجعت الصحيفة التي تحظى بمصداقية جيدة، سبب تقلص فرص آرسنال في ضم صاحب الـ22 عامًا، للشرط المادي الصعب الذي حددته إدارة الثعالب، بضرورة الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 60 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ من شأنه أن ينسف الميزانية المتاحة للمدرب أوناي إيمري لتدعيم صفوفه في الميركاتو.

وأوضح التقرير أن إدارة الشياطين الحمر، على أتم الاستعداد للموافقة على كافة شروط إدارة ليستر وكذلك وكيل أعمال اللاعب، وذلك على الرغم من أن رسوم نقله من نوريس إلى ملعب "كينج باور"، لم تتخطى حاجز الـ20 مليون بنفس عملة المملكة المتحدة، أي أن بطل معجزة 2016، سيربح من وراء الصفقة ثلاثة أضعاف ما أنفقه في اللاعب عند ضمه من الكناري في مثل هذه الأيام العام الماضي.