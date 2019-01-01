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مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على إيريكسن

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Getty Images
الدنماركي أعلن الرحيل عن توتنهام
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كريستيان إيريكسن، نجم توتنهام، خلال الانتقالات الصيفية.

إيريكسن أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام وخوض تجربة جديدة، في ظل اهتمام من ريال مدريد.

وذكرت "أو جوجو" البرتغالية ذائعة الصيت أن مانشستر يونايتد كثف من تحركاته في الأيام الماضية للتعاقد مع النجم الدنماركي.

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وأوضح التقرير أن يونايتد يريد إيريكسن ليكون صفقة الصيف ويلعب دور المعوض لرحيل أندير هيريرا في خط الوسط.

التقرير تحدث أن انتقال إيريكسن إلى يونايتد سيفتح المجال لتوتنهام للتعاقد مع برونو فيرنانديش، لاعب سبورتنج، في صفقة تقدر في حدود 45 مليون يورو.

ويملك إيريكسن عقداً مع توتنهام حتى يونيو 2020، والتقارير تؤكد سعي ناديه لبيعه الصيف الحالي لتفادي خسارته مجاناً في التالي.

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