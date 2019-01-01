مانشستر يونايتد يرفض ثاني عروض إنتر لضم لوكاكو

خلافات بين مانشستر يونايتد وإنتر بشأن تفاصيل صفقة لوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض مانشستر يونايتد ثاني عروض إنتر من أجل ضم المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان إنتر قد بدأ اهتمامه بلوكاكو منذ تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والمعروف بإعجابه الشديد بالمهاجم البلجيكي.

وبعدما رفض مانشستر يونايتد العرض الأول من قبل إنتر بالتعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

ورفع إنتر عرضه إلى عامين على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو، مع أحقية الشراء بعد نهاية فترة الإعارة مقابل 50 مليون يورو.

ويود مانشستر يونايتد الموافقة على عرض ببيع اللاعب مباشرة بدون إعارة، وهو ما يجعل التوافق غير موجود بين الناديين.

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يذكر أن إنتر قد تعاقد اليوم رسميًا مع ستيفانو سينسي نجم وسط ميدان لاتسيو، في الوقت الذي تعاقد فيه مع دييجو جودين وفالنتينو لازارو أمس.