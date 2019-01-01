مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في سباق التعاقد مع دي ليخت

الشياطين الحمر يعودون بعرض جديد

يرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستسلام في سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

برشلونة لازال يتصدر سباق التوقيع مع صاحب الـ19 عاماً، ولكن يونايتد يتمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة.

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تقارير صحفية سابقة أكدت تقديم الشياطين الحمر لعرض، ولكنه قوبل بالرفض من اللاعب وناديه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت رغبة يونايتد في العودة بعرض جديد من أجل اقتناص الصفقة.

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وأوضحت أن المدرب أولي سولشار يعتبر دي ليخت هو الهدف الأهم له في سوق الانتقالات، ويريد ضمه بأي ثمن ممكن.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العرض سواء سعر الصفقة أو راتب دي ليخت، من أجل اقناعه بارتداء قميص الشياطين الحمر.