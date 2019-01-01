مانشستر يونايتد يرصد 125 مليون لضم اثنين من نجوم البوندسليجا

إد وودوارد يحصل على الضوء الأخضر لإعادة هيكلة الفريق في يناير

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن عائلة آل جليزر، أعطت المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، الضوء الأخضر لتدعيم صفوف الفريق باثنين من نجوم البوندسليجا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلمت صحيفة "ميرور" من مصادرها، أن مهندس صفقات الشياطين الحمر لديه حق التصرف في مبلغ يُقدر بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، للحصول على توقيع نجم بايرن ميونخ توماس مولر واكتشاف باير ليفركوزن كاي فافرتز.

وذكر التقرير، أن عملاق البريميرليج أرسل كشافته إلى ألمانيا اليوم السبت، لمتابعة صاحب الـ20 عامًا عن كثب في مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند، ونفس الأمر بالنسبة لبطل العالم 2014 مع فريقه بايرن ميونخ في لقاء يونيون برلين.

وأشار المصدر إلى أن اليونايتد سيعود لطلب مولر، بعد ست سنوات من فشل المحاولة الأولى، حيث كان أصحاب "أولد ترافورد"، يريدون التوقيع معه، ليكون أولى صفقات المدرب الأسبق ديفيد مويس في ولايته القصيرة بعد تقاعد مواطنه الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون.

ورجحت الصحيفة أن تنجح محاولة اليونايتد هذه المرة، لا سيما بعد خروج صاحب الـ30 عامًا من حسابات المدرب نيكو كوفاتش، الذي يُجلسه كثيرًا على مقاعد البدلاء.

ثلاث نقاط مهمة لكتيبة سيميوني👌 pic.twitter.com/iRCXliHTTe — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 26, 2019

ولفت التقرير أن حجر العثرة لا يمكن من مولر، بل في هافرتز، الذي تتهافت عليه كبرى أندية القارة العجوز، الأمر الذي قد يُجبر إد وودوارد على دفع قرابة الـ85 مليون من المبلغ المتاح، لإطلاق سراح اللاعب من ليفركوزن في الشتاء، قبل أن يوقع معه أحد الطامعين في ضمه مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.