مانشستر يونايتد يرصد ميزانية خرافية لتدعيم هجومه في الشتاء

اليونايتد يُحضر لمفاجآت مدوية في يناير

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، بصدد إبرام صفقتين من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لحل معضلة النقص العددي الحاد في مركز رأس الحربة في الفريق منذ انتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر.

وعلم (Goal)، أن المسؤول البارز في "مسرح الأحلام" قد يصرف النظر عن فكرة ضم ديكلان رايس وماريو ماندجوكيتش، من أجل ضم صفقات رنانة للمستقبل، والإشارة إلى اليافع البريطاني جادون سانشو والوحش النرويجي الصغير إيرلينج براوت هالاند.

ومنذ فترة ليست قصيرة، وأغلب وسائل الإعلام الإنجليزية تربط مستقبل جناح بوروسيا دورتموند بمعقل الشياطين الحمر، بعد الطفرة الهائلة في مستواه آخر موسمين، والتي ساعدته على تثبيت أقدامه مع منتخب إنجلترا.

وما سيجعل اليونايتد يسرع مفاوضات إعادة صاحب الـ19 عامًا إلى البريميرليج عبر بوابة الجزء الأحمر من مدينته السابقة، هو ظهور ملامح تدهور علاقة اللاعب الشاب بمدربه السويسري لوسيان فافر، خاصة بعد الخلاف الأول لتأخر اللاعب في العودة من العطلة الدولية الشهر الماضي، ثم باستبداله في وقت مبكرًا ليلة السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ برباعية نكراء.

وودوارد يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد تخص سوق الانتقالات

وكان من المفترض أن يكثف اليونايتد مفاوضاته مع أسود الفيستيفاليا مع نهاية الموسم، لتأمين الصفقة مع بداية الميركاتو الصيفي، إلا أن عدم استقرار سانشو مع ناديه في الآونة الأخيرة، لفت انتباه إد وودوارد، لبدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

ولا توجد عقبة من شأنها أن تعيق مانشستر يونايتد لإبرام صفقتي سانشو وهالاند، لا سيما بعد الإعلان عن الرصيد الفائض للنادي، والذي بلغ حوالي 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 181 مليون دولار)، ما يعني أن الإدارة لن تكون مجبرة على بيع أي لاعب لحسم الصفقتين.

وحال تعثرت مفاوضات ضم سانشيو في الشتاء، فسوف يستكمل إد وودوارد مفاوضاته مع النادي الألماني واللاعب الشاب، لكن هذا سيتوقف على موقف النادي من المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لرغبة صاحب الشأن في الذهاب لنادٍ يشارك دومًا في الكأس ذات الأذنين.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

لكل في كل الأحوال، لن يتراجع عملاق البريميرليج عن فكرة ضم هالاند من ريد بول سالزبورج، لحاجة أوليه جونار سولشار الماسة لخدمات مهاجم رقم 9، بجانب ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، وسيأتي ذلك على حساب صفقة ماريو ماندجوكيتش، الذي كان مرشحًا فوق العادة للانضمام إلى اليونايتد.