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مانشستر يونايتد يراقب مانولاس

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مانشستر يونايتد يسعى إلى تعزيز خط دفاعه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد قد وضع نصب عينيه مدافع روما الإيطالي الدولي اليوناني كوستاس مانولاس من أجل تعزيز خط دفاعه.

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وكان مانشستر يونايتد قد أقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الأسبوع الماضي، وتعاقد مع أولي سولشاير كمدرب مؤقت، لتبدأ رحلته مع التعاقدات الجديدة من أجل إصلاح وضعية الفريق.

وفي إطار هذه التعاقدات، أكدت مصادر إيطالية أن مانشستر يونايتد قد بدأ بالفعل التواصل مع المدافع الدولي اليوناني من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن نتائج المفاوضات بين مانشستر يونايتد ووكيل أعمال اللاعب لم تعطِ أية مؤشرات، واللاعب نفسه لم يتحدث حول أي شيء.

وكان مانشستر يونايتد قد دخل في أزمة دفاعية طلب على إثرها مورينيو التعاقد مع لاعب قلب دفاع، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لم تستجب لطلباته.

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