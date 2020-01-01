مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بدي ليخت

هل يرحل دي ليخت عن صفوف يوفنتوس؟

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالموهبة الهولندية، ماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس، ويرغب في التعاقد معه في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع دي ليخت في الصيف الماضي ولكن اللاعب فضّل التوقيع مع البيانكونيري حتى 2024.

وقال شبكة ESPN إنّ مدرب الشياطين الحمر، أوليه جونار سولشاير، يرغب في الحصول على خدمات دي ليخت ويراه مناسبًا لمشروع المستقبل في مسرح الأحلام.

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وأوضحت أنّ إدارة مانشستر يونايتد تحاول استغلال معاناة اللاعب في المشاركة باستمرار مع يوفنتوس، خاصة أنّه لم يلعب سوى بعد إصابة جورجيو كيليني وميريح ديميرال.

وبسبب صعوبة إتمام الصفقة واحتمالية رفض البيانكونيري التخلي عن الموهبة الهولندية بعد موسم واحد فقط، وضع مانشستر يونايتد خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خيارًا بديلًا.

اللاعب رفض الرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان وبرشلونة في سوق انتقالات صيف 2019 وفضّل ارتداء قميص يوفنتوس.

جدير بالذكر أنّ دي ليخت تألق في موسم 2018-2019 مع أياكس وقادهم للفوز بالدوري الهولندي والكأس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.