مانشستر يونايتد يجدد الثقة في سولشاير ويعلن دعمه بخطة للانتقالات

المدرب النرويجي تعرض للعديد من الانتقادات الفترة الماضية

أكد إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن النادي سيدعم المدرب أولي جونار سولشاير بخطة طويلة تتمحور حول فترات الانتقالات الصيفية المقبلة.

وودوارد خرج لدعم سولشاير عدة مرات، كان آخرها في نوفمبر عندما أصدر النادي نتائجه المالية للربع الأول، حيث أعلن عن انخفاض بنسبة 20% من إيراداته بسبب الخسائر المالية من مبيعات التذاكر.

استمرار النرويجي في وظيفته تعرض للعديد من الشكوك، بسبب الهزائم الأخيرة من آرسنال وإسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان، لكن الدعم مازال مستمرًا من إدارة الشياطين.

المزيد من الفرق

وقال وودوارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية:"من الواضح أن ما يحدث في الملعب هو أولويتنا القصوى، شهدنا الكثير من الارتفاعات خلال الفترة الماضية، حيث لعب الفريق 14 مباراة متتالية دون هزيمة الموسم الماضي وحصل على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي".

وأضاف:"بالطبع ندرك أن هناك المزيد من العمل الشاق في المستقبل لتحقيق الاتساق المطلوب للفوز بالألقاب، لكن نرى علامات إيجابية على أرض الملعب وميدان التدريب، تعزز إيماننا بالتقدم مع الجهاز الفني الحالي".

وتابع:"لقد أخبرت الجميع في إبريل الماضي، بأننا مازلنا ملتزمين بتعزيز الفريق مع التحلي بالانضباط في إنفاقنا خلال فترة انتشار وباء كورونا، وأعتقد أننا حققنا ذلك، بوصول صافي إنفاقنا الإجمالي إلى 200 مليون يورو منذ صيف 2019".

واستكمل:"سنواصل دعم أولي سولشاير بنهج مخطط طويل الأجل للتعاقد مع لاعبين جدد يركز بشكل أكبر على فترات الانتقالات الصيفية".

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وفي نهاية حديثه تطرق وودوارد إلى المحادثات الجارية بين مانشستر يونايتد وبعض الأندية الأوروبية الأخرى، بتواجد الاتحاد الأوروبي، من أجل مناقشة تطوير المسابقات القارية.