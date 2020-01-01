مانشستر يونايتد يتقدم خطوة على ليفربول في سباق تياجو ألكانتارا

لديهم بوجبا وبرونو فيرنانديش واقتربوا من فان دي بيك .. فهل يتعاقد مانشستر يونايتد مع تياجو ألكانتارا متفوقًا على ليفربول؟

يبدو أن مفاوضات ليفربول ومحاولاتهم لتقليل المقابل المادي لتياجو ألكانتارا قد جعلتهم يتراجعون خطوة في سباق التعاقد معه هذا الصيف، بينما مانشستر يونايتد يتقدم.

وارتبط ليفربول وتياجو ألكانتارا منذ حوالي أسبوعين وأكدت العديد من المصادر الإنجليزية أن الأمور في طريقها لأن تتم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وفي الساعات الماضية، بدأت المصادر الإنجليزية تتحدث عن تقدم مانشستر يونايتد خطوة في سباق التعاقد مع تياجو وتراجع ليفربول.

المزيد من الفرق

وذكرت دايلي ميل أن مانشستر يونايتد اقتحم السباق ويريد التعاقد مع متوسط الميدان الدولي الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يعرض ما يتراوح بين 25 مليون يورو و30 مليون يورو وهذا لا يرضي إدارة بايرن ميونخ التي لا تنوي التفريط في خدمات متوسط ميدانه بهذا الثمن.

ويرتبط مانشستر يونايتد في الوقت الحالي بنجم أياكس أمستردام دوني فان دي بيك فضلًا عن امتلاكه الثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديش.

مانشستر يونايتد وسوق الانتقالات .. كلاكيت سابع مرة!

يذكر أن هانزي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ قد لمح إلى رحيل تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق البافاري بنهاية الموسم المنصرم.