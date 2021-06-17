مانشستر يونايتد يتقدم بالعرض الأول لضم فاران

مدافع آخر قد يرحل عن ريال مدريد

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالعرض الرسمي الأول من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران هذا الصيف.

عقد فاران مع ريال ينتهي في 30 يونيو 2022، واللاعب لم يوقع على عقد جديد حتى الآن، بوجود اهتمام من الشياطين الحمر.

ريال يريد عدم تكرار ما حدث مع سيرخيو راموس مدافع الفريق، والذي قرر الرحيل خلال الميركاتو الحالي بالمجان.

ما هي قيمة عرض مانشستر يونايتد لفاران؟

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن أولي جونار سولشاير، يعتبر فاران هو أحد أهم الأهداف الرئيسية له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العرض الأول من مانشستر وصلت قيمته إلى 50 مليون جنيه استرليني، لكن ذلك ليس كافيًا لإقناع ريال مدريد ببيع الفرنسي.

النادي الإسباني طلب قيمة مالية لا تقل عن 80 مليون استرليني لبيع صاحب الـ28 سنة.

هل يجدد فاران عقده مع ريال؟

الأمور تسير في طريق صعب في الوقت الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين ريال وفاران خاصة بالنواحي المالية.

اللاعب يحصل على 12 مليون يورو سنويًا، ويريد الحصول على أجر ربما يصل إلى ضعف هذا المبلغ، وهو الأمر الذي يرفضه ريال تمامًا.

وأشارت "ميرور" إلى أن مستقبل فاران من غير المتوقع أن يتأثر برحيل راموس، الذي ترك ريال بعد رحلة استمرت 16 عاماً.

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