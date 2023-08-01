مانشستر يونايتد يبرم أضخم صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي!

الشياطين الحمر يستهدفون المستقبل

أبرم مانشستر يونايتد أضخم صفقة رعاية لقميص نادٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي بتمديد الشراكة مع العملاقة الألمانية "أديداس" على قمصان الشياطين الحمر.

ونصت الاتفاقية على استمرار توريد "أديداس" قمصان مانشستر يونايتد مقابل أكثر من 105 ملايين يورو (90 مليون جنيه إسترليني" بشكل سنوي.

وتقضي الشراكة بتوريد "أديداس" لقمصان يونايتد حتى عام 2035، أي أستمرارها من ساعة إبرام العقد الجديد لنحو 12 عامًا.

وأبرز يونايتد ضمن حديثه عن التوقيع الرسمي لصفقة الرعاية، أنها ستتضمن اهتمامًا أكبر بفرق السيدات داخل نادي مدينة مانشستر.