مانشستر يونايتد يبدأ مهمة التجديد لأشلي يونج

العمل جارٍ من أجل الإبقاء على عناصر الفريق الأساسية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أنضم الإنجليزي أشلي يونج إلى خوان ماتا، ضمن اللاعبين الذين يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد عقودهم لعام آخر.

ويسعى الشياطين الحمر لإقناع الثنائي، بالإضافة إلى أندير هيريرا في تجديد عقودهم، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد مانشستر يونايتد، تعاقده مع لوك شاو، أنتوني مارسيال، دافيد دي خيا، والآن يفتح الجزء الثاني من المفاوضات مع الثلاي.

وأصبح شاو الأكثر حصولاً على راتب بعد التجديد في نوفمبر الماضي مقابل 150 ألف جنية أسترليني، وكذلك مارسيال الذي وافق على تجديد التعاقد 5 مواسم.

🔹 لمثل هذا وأكثر نحب هذه اللعبة — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وكذلك الحارس الإسباني الذي جلس مع إد ودوارد من أجل تجديد تعاقده بعد تفعيل بند في عقده بتجديد لصيف 2020.

ولازال الثلاثي يتفاوض مع أندية أخرى، حيث ظهرت بعض التقارير السابقة إلى رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات ماتا.

ويفكر يونايتد في تجديد تعاقده مع يونج البالغ 33 وماتا البالغ 30، بعقودة قصيرة الأمد، مقابل هيريرا البالغ 29 عامًا، والذي يعد من العناصر الهامة في خطط أولي جونار شولسار بعقد طويل المدة.