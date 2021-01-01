مانشستر يونايتد وميلان .. تعادل مستحق وظهور نجم جديد

نتيجة تصب في صالح الفريق الإيطالي

تعادل مستحق بنتيجة 1/1 خرج به ميلان أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في نهاية ممتعة ومنطقية لما حدث في المباراة.

عماد ديالو، الجناح الشاب الذي جاء في الشوط الثاني بدلًا من أنتوني مارسيال نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، بينما أحرز سيكون كيير هدف التعادل في الوقت القاتل.

المباراة كانت حافلة بالمشاهد المثيرة للاهتمام، كان أهمها إلغاء الحكم لهدفين لصالح الفريق الضيف من تسلل ولمسة يد.

ولذلك دعونا نستعرض أهم ما حدث بهذا اللقاء..

سولشاير وبعض التغييرات

المدرب أولي جونار سولشاير قرر إجراء بعض التبديلات، أهمها دخول أليكس تيليس كظهير أيسر بدلًا من لوك شو، وإريك بايي في قلب الدفاع ونيمانيا ماتيتش بخط الوسط.

الفريق تأثر كثيرًا بغياب ماركوس راشفورد، حيث لعب بالثلاثي ميسون جرينوود ودانييل جيمس ومارسيال كثلاثي هجومي.

وعلى الجانب الآخر كان ميلان في حالة مميزة، ولكن غابت عنه اللمسة الأخيرة، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه في حالة تواجد المصاب زلاتان إبراهيموفيتش.

مانشستر يونايتد كان الأفضل من ناحية الأسماء في الملعب، لكن من حيث الأداء الأفضلية كانت لصالح ميلان خاصة في الشوط الأول.

تقنية الفيديو تتدخل

ميلان نجح في تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر عن طريق رافاييل لياو ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

فرانك كيسييه سجل الهدف الثاني من لمسة يد غير واضحة، ليعلن الحكم إلغاء الهدف للمرة الثانية في دقائق معدودة.

الهدف الأول كان من تسلل واضح وصريح، وليس هناك أي شكوك حول صحة قرار الحكم بحرمان الروسونيري من التجديد.

وأما بالنسبة للهدف الثاني فكان هناك بعض الشكوك، قبل أن تظهر اللقطة بصورة قريبة، ليتبين قيام كيسييه بلمس الكرة بيده قبل التسجيل.

تواضع مارسيال وظهور نجم جديد

مرة أخرى ظهر مارسيال بمستوى محبط وعجز عن قيادة هجوم مانشستر في ظل غياب راشفورد الحلقة الأهم بالنسبة للشياطين الحمر.

عماد ديالو .. يبدو أن اسم هذا اللاعب سيتردد كثيرًا الفترة القادمة، بسبب اللقطة الأهم لمانشستر في هذه المباراة، بتسجيله الهدف من أول لمسة بتمريرة سحرية من برونو فيرنانديش.

مانشستر قدم مباراة متواضعة جدًا بالمقارنة بأداء الفريق أمام مانشستر سيتي هذا الأسبوع، حيث أخفق في مختلف الجوانب الدفاعية والهجومية.

ثلاثية ماتيتش وفيرنانديش وسكوت مكتوميناي لم تكن ناجحة، بسبب غياب الإبداع الذي لا يجده الفريق سوى في فيرنانديش، وكذلك بالهجوم مع جرينوود وجيمس ومارسيال الذي خرج ببداية الشوط الثاني.

سولشاير قرر إخراج فيرنانديش في الدقيقة 73، وهو التغيير الذي أنهى تمامًا أي فرصة لظهور هجومي لأصحاب الأرض، في خطأ فادح للنرويجي.

تعادل أكثر من مستحق

مانشستر كان على أعتاب الفوز بهدف نظيف قبل تدخل كيير، وهي النتيجة التي كانت ستظلم ميلان كثيرًا لما قدمه خلال اللقاء.

الفريق رغم كل ما يعانيه من غيابات سواء إسماعيل بن ناصر أو زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش، إلا أنه كان الطرف الأقوى.

ستيفانو بيولي لم يمتلك حتى العناصر الكافية لتغيير النتيجة من على الدكة، مما يجعله يستحق إشادة كبيرة على مستوى فريقه الليلة.

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الأرقام تؤكد هذا التفوق، حيث سدد ميلان 11 تسديدة منها 5 تسديدات على المرمى، مقابل 5 فقط لمانشستر منهم تسديدتين على المرمى.

كيسييه كان النجم الأول لميلان، ليس فقط لتألقه ومستواه الفني، ولكن للروح القيادية التي تمتع بها في قيادة المجموعة الشابة من حوله.

الأمور الآن تسير نحو تأهل ميلان في حالة عودة المصابين للإياب، إلا لو قرر سولشاير تعديل الكفة من جديد.