مانشستر يونايتد وسيتي يعرضان 65 مليون إسترليني لضم ماجواير

المبلغ لا يبدو كافياً لليستر سيتي حتى الآن

أبدى كل من مانشستر يونايتد وسيتي، استعدادهما للتعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي هذا الصيف.

قلب الدفاع يعتبر من أبرز الأماكن التي يسعى يونايتد لتدعيمها بسوق الانتقالات الحالي، لمساعدة المدرب أولي سولشار الموسم القادم.

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وعلى الجانب الآخر يحاول سيتي ومدربه بيب جوارديولا، التعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل قائده فينسنت كومباني.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن ماجواير يعتبر هدف رئيسي ليونايتد وسيتي، بوجود مفاوضات جدية مع ليستر.

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وأوضحت أن الثنائي اعتبرا قيمة 65 مليون جنيه إسترليني كافية لإقناع ليستر بالتخلي عن الدولي الإنجليزي.

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ماجواير نفسه لن يضغط من أجل الرحيل عن الثعالب، لكنه قد يرحب بالانتقال لأحد كبار البريميرليج.

وعلى الجانب الآخر يتمسك ليستر بموقفه الرافض لأي عرض يقل عن 75 مليون جنيه إسترليني لبيع نجم دفاعه.