مانشستر يونايتد وتشيلسي.. هل حان وقت سحب الثقة من دي خيا؟

مباراة كارثية للحارس الإسباني أمام البلوز

نهاية ولا أسوأ لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة من تشيلسي 3/1 في نصف النهائي، وتوديع البطولة من ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد.

انطلاقة مبهرة للشياطين الحمر منذ عودة النشاط الذي توقف بسبب فيروس كورونا، لكنها انتهت على يد الحارس الإسباني دافيد دي خيا في ليلة كارثية.

دي خيا تسبب في الهدفين الأول والثاني لأوليفييه جيرو وماسون ماونت، بينما ساعده هاري ماجواير على إنهاء حظوظ مانشستر بتسجيل الثالث في مرماه، قبل أن يحرز برونو فيرنانديش هدف الفريق الوحيد.

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العديد من الملاحظات على هذه المباراة المثيرة نستعرض أهمها..

تشكيل غريب

يبدو أن المدرب أولي جونار سولشاير لا يعتبر البطولة هي الأولوية الأكبر له، وهذا ما ظهر بشكل واضح على تشكيل مانشستر.

المدرب النرويجي لعب ببراندون ويليامز كظهير أيسر، وفريد مع ماتيتش بخط الوسط، ومن أمامهما البرتغالي برونو فيرنانديش.

علامات استفهام كبيرة على عدم الاعتماد على بول بوجبا، وكذلك الإبقاء على أنطوني مارسيال وإشراك دانييل جيمس، رغم الحالة المميزة التي يمر بها المهاجم الفرنسي.

الإخلال الذي قام به سولشاير بصفوف فريقه، تسبب في شكل مختلف تماماً عن الصورة التي لعب بها المباريات الماضية.

الأمر الذي يبدو وكأنه يعتبر الدوري الإنجليزي أكثر أهمية، نظراً لارتفاع حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لناديه.

نقطة ضعف

يظل الدفاع نقطة ضعف واضحة جداً في مانشستر يونايتد، للتعامل المتواضع من الثلاثي الخلفي وكذلك الأطراف مع هجوم تشيلسي.

براندون ويليامز، كان أحد أهم نقاط الضعف في دفاع الشياطين الحمر، وتسبب في العديد من الكرات الخطيرة التي استغلها تشيلسي بنجاح.

علامات استفهام كبيرة حول هاري ماجواير، المدافع الأغلى في العالم، الذي فشل مرة أخرى في أداء مهامه القيادية، بل قام بالتسجيل في مرماه.

صعوبة في التحضير

أحد أهم الأخطاء التي قام بها سولشاير الليلة، كانت بتواجد فريد وماتيتش معاً في خط الوسط خلف فيرنانديش صانع الألعاب.

صعوبة كبيرة جداً في بداية كل هجمة، نظراً لعدم تمكن الثنائي من مساعدة فيرنانديش بالشكل الصحيح، وهذا ما ينقلنا إلى سر غياب بوجبا اللاعب الأنسب لمجاورة زميله البرتغالي.

الاعتماد على الأطراف في خطة 3/4/1/2 لم ينجح أمام تشيلسي، وكذلك فشلت ثنائية راشفورد وجيمس المبتعد تماماً عن حساسية المباريات.

عادة دي خيا

سولشاير يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذه الخسارة، ولكن ماذا عن دي خيا الذي كان يوماً ما أحد أفضل الحراس على مستوى العالم؟

ربما لم يقدم مانشستر الشكل الأفضل له في الشوط الأول، ولكن آخر ما يحتاجه أي فريق هو استقبال الهدف الأول في مباراة نصف النهائي بهذه الطريقة.

رعونة كبيرة في التعامل مع الكرات السهلة، حيث كان يمكنه إبعاد كرة جيرو في الهدف الأول لعدم قوتها، وكذلك كرة ماونت البعيدة التي أسكنها في الشباك بنفسه.

ربما حان الوقت للاعتماد على البديل سيرخيو روميرو، أو استقدام دين هندرسون حارس الشياطين الحمر المُعار لشيفيلد يونايتد كمنافس حقيقي على مركز الحراسة.

أطراف تشيلسي

ذكاء كبير تمتع به فرانك لامبارد في هذه المباراة، نظراً لاستغلاله أهم نقاط ضعف مانشستر يونايتد، وهي الأطراف بتواجد آرون بيساكا وبراندون ويليامز.

ويليان كان أحد العناصر المؤثرة على الجانب الأيمن ومعه أزبلكويتا صانع الهدف الأول، وكذلك ألونسو الذي تسبب في الهدف الثالث لصاحبه هاري ماجواير.

الاختراق من العمق لم يكن الخيار الأنسب لتشيلسي، لذلك كان التركيز بشكل أكبر على الأطراف، لتنجح الخطة تماماً في إسقاط الشياطين والثأر من 3 هزائم في موسم واحد.

معظم الهجمات كانت من طرفي الملعب، باستثناء الهدف الثالث، الذي جاء من اختراق لماونت الذي يبدو أنه أدرك الوقت المناسب لاستغلال تخبط دي خيا.

قيمة جيرو

حماس كبير لجماهير تشيلسي بقدوم تيمو فيرنر كمهاجم من طراز عالمي، ولكن يجب عليهم الالتفات إلى جيرو الجندي المجهول في العديد من المناسبات الهامة.

ربما يعيبه الحركة البطيئة في التعامل مع الكرات الأرضية، ولكن يظل يمتلك بعض المميزات المفيدة جداً لأي فريق يتواجد به، سواء مع آرسنال أو تشيلسي في العرضيات والكرات الهوائية.

كرة الهدف الأول اعتاد عليها مع المدفعجية، وسبق وأن سجل مثلها في توتنهام، والآن يكررها مرة أخرى ويساهم في انتصار ثمين لتشيلسي، ليؤكد قيمته كلاعب مهم وقت الأزمات.

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قيمة جيرو تكمن في لعبه دور المحطة وفتح المساحات لباقي اللاعبين على الأطراف، وهي الخطة التي اعتمد عليها لامبارد الليلة ونجحت من خلال المهاجم الفرنسي.

جيرو أصبح متخصصاً كذلك في كأس الاتحاد، حيث سجل 16 هدفاً بالبطولة منذ 2013، بفارق 3 أهداف عن سيرخيو أجويرو، فهل يرفع من رصيده أمام فريقه السابق آرسنال يوم 1 أغسطس القادم في النهائي؟