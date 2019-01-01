والد هالاند يؤكد رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي

المهاجم النرويجي يمر بحالة توهج هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

كشف ألفينج هالاند والد المهاجم النرويجي إيرلينج، عن ترحيب اللاعب بالانتقال للدوري الإنجليزي في أقرب وقت ممكن.

إيرلينج تألق بشكل ملفت مع سالزبورج النمساوي هذا الموسم، على الصعيد المحلي وكذلك دوري أبطال أوروبا.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اهتمام ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد وكذلك ليفربول بضمه.

والده قال عن وجهته المقبلة:"لقد وُلد عاشقاً لليدز يونايتد ونوتينجهام فورست، كان يتابعني خلال مسيرتي كلاعب، ولكن الأمر يختلف في حياتك كمشجع أو شخص محترف".

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وأضاف:"يريد اللعب في الدوري الإنجليزي ولكن متى سيحدث ذلك؟ لا أعلم، البريميرليج مسابقة قوية جداً وتناسب أسلوبه".

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 23 هدف مع سالزبورج بجميع الأهداف هذا الموسم.