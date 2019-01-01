توتنهام يحاول الانقضاض على صفقة برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد كان الطرف الأقرب للتعاقد مع اللاعب

دخل نادي توتنهام الإنجليزي، في سباق التعاقد مع برونو فيرنانديز صانع ألعاب سبورتنج لشبونة البرتغالي هذا الصيف.

فيرنانديز تألق بشكل لافت مع لشبونة الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية وأبرزهم مانشستر يونايتد.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت دخول توتنهام في محادثات جدية من أجل ضم اللاعب.

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ويأتي ذلك نظراً للصعوبات الكبيرة التي يواجهها سبيرز، في مجهوداته لضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس.

تقارير برتغالية أكدت أن توتنهام تقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض، ومن المتوقع العودة بعرض جديد.

ويطمح النادي اللندني في الاقتراب بشكل أكبر من مطالب لشبونة، والتي تصل لحوالي 60 مليون يورو.

اقتراب توتنهام من فيرنانديز ربما يمثل ضربة قوية لمانشستر يونايتد، حيث يبحث المدرب أولي سولشار عن بديل مناسب، تمهيداً للرحيل المحتمل لبول بوجبا.