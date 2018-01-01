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مانشستر يونايتد يصرف ولا يبالي - 45 مليون لإيجاد بديل لمورينيو

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Getty/Goal composite
تعرف على تفاصيل خطة مانشستر يونايتد للتعاقد مع بديل موريينو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 45 مليون يورو لأجل التعاقد مع خليفة جوزيه مورينيو في مسرح الأحلام.

مانشستر يونايتد منح مورينيو نحو 25 مليون إسترليني بعد فسخ التعاقد معه في منتصف الموسم .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 45 مليون يورو أخرى لأجل فسخ عقد ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام والتعاقد معه بداية من الموسم المقبل..

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وأشارت إلى أنّ إدارة الفريق ستدخل في حرب أخرى مع دانيال ليفي، رئيس السبيرز، والذي لن يتخلى بسهولة عن المدرب الأرجنتيني.

بوتشيتينو جدد عقده لخمس سنوات في الصيف الماضي مقابل راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين إسترليني.

ويشعر الأرجنتيني بالغضب من قلة التدعيمات للسبيرز، إذ أصبح توتنهام الفريق الوحيد في إنجلترا الذي لم يقم بأي تعاقدات في الصيف الماضي.

وكان بوتشيتينو قريبًا من تدريب مانشستر يونايتد بعد إقالة لويس فان جال في 2016 ولكنّه رفض وفضّلت الإدارة جلب مورينيو.

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زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، هو الآخر مرشح لخلافة مورينيو ولن يكلف النادي أي مبالغ إضافية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن أحد المقربين للفرنسي أكد أنّ المدرب لا يمانع قيادة مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

فهل يتجه مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوتشيتينو ودفع 45 مليون يورو أم يُعين زيدان؟

 

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