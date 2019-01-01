مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع ماريو ماندجوكيتش

نادي مانشستر يونايتد يدخل في مفاوضات جادة لضم اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش من صفوف يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد دخل مؤخرًا في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب الكرواتي ماريو ماندوجوكيتش من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي قد وصل لمراحل متقدمة في المفاوضات.

وسيكون ماندجوكيتش بديلًا لنظيره البلجيكي روميلو لوكاكو الذي من المنتظر أن يغادر الشياطين الحمر هذا الصيف سواء ليوفنتوس أو إنتر.

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ويسعى مانشستر يونايتد لربط اللاعب معه بعقد حتى موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد تلقائيًا لمدة موسم إضافي.

ويمتلك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع يوفنتوس ينتهي في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، لكن راتبه في إنجلترا سيصل لستة ملايين يورو بالعام الواحد.

جدير بالذكر أن ماندجوكيتش كان قد انضم ليوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف ٢٠١٥ وحقق مع الفريق ثلاث ألقاب دوري إيطالي.