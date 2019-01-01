يونج: راشفورد لاعب مرعب ونسعى للفوز بالديربي

المهاجم الإنجليزي يعيش حالة من التألق هذا الموسم

أشاد أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد، بزميله ماركوس راشفورد، مؤكداً أنه مهاجم على أعلى مستوى ويمتلك قدرات مرعبة لأي مدافع.

راشفورد يعيش فترة مميزة وهامة بمسيرته مع الشياطين الحمر ومنتخب انجلترا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة في 13 مباراة خلال الموسم الحالي.

الدولي الإنجليزي سجل ثنائية في الفوز الثمين لمانشستر على توتنهام 2/1 الأربعاء الماضي، وأمامه مهمة أصعب ضد مانشستر سيتي غداً السبت بالجولة السادسة عشر من البريميرليج.

وقال يونج عن زميله قبل ديربي مانشستر:"ماركوس لاعب على أعلى مستوى ويمتلك كافة مقومات المهاجم الخطير الذي يصعب إيقافه".

وأضاف:"يتطور وينمو بشكل كبير رغم صغر سنه، فهو أحد اللاعبين الذين يسعون للوصول لأعلى مستوى ممكن ويمتلك إصرار مخيف على النجاح".

وتابع:"أرى هذه المميزات فيه بشكل يومي، ثقته في نفسه عالية جداً ومع ذلك يحرص دائماً على التعلم والتطور بفضل عقليته المميزة".

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وأما عن الديربي:"أراها ميزة جيدة أن الجميع ينظر لنا كالطرف الأضعف غير الأقرب لتحقيق الفوز، لدي ثقة كاملة في قدرتنا على الخروج بالثلاث نقاط".

ويحتل مانشستر المركز السادس بجدول البريميرليج قبل مباراة سيتي بـ21 نقطة، مقابل 32 لصاحب الأرض والجمهور الذي يحتل المركز الثالث.