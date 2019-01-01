برشلونة يحاول التخلص من كوتينيو قبل إغلاق السوق

الدوري الإنجليزي الوجهة الأقرب للنجم البرازيلي هذا الصيف

يحاول نادي برشلونة الإسباني، الإسراع من رحيل لاعبه فيليب كوتينيو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كوتينيو يعتبر اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة، حيث انضم من ليفربول في يناير 2018 بحوالي 140 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت عدم رغبة البلوجرانا في خسارة مبلغ ضخم نظير بيع كويتينو هذا الصيف.

ولذلك يعتبر خيار الإعارة مع بند الشراء هو الأنسب للتخلص من الدولي البرازيلي، بعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثليه ووكيل أعماله.

مانشستر يونايتد وسيتي استفسرا عن إمكانية ضم كوتينيو، ولكن لا يوجد أي اهتمام رسمي بالتعاقد مع صاحب الـ27 عاماً الآن.

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اللاعب يرفض فكرة دخوله في صفقة تبادلية مع نيمار والانضمام لباريس سان جيرمان، كما يعترض تماماً على إمكانية اللعب بالدوري الصيني.

وهو ما يجعل الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأنسب له، ومع إغلاق سوق الانتقالات بانجلترا الخميس القادم، يحاول برشلونة إيجاد العرض المناسب.

ويعتبر مانشستر سيتي وجهة منطقية لكوتينيو، نظراً للرحيل المحتمل للجناح الألماني ليروى ساني عن بطل البريميرليج.

وأما يونايتد فقد يلجأ للبرازيلي أيضا، في حالة فشله بالتعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة.