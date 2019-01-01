ماجواير يطالب بالانتظار 5 سنوات للحكم عليه

المدافع الإنجليزي يمر ببداية متخبطة مع مانشستر يونايتد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

طالب هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، جميع المتابعين له بالانتظار 5 أو 6 سنوات من أجل الحكم عليه بشكل عادل.

مانشستر يعاني من أسوأ بداية له بالدوري الإنجليزي منذ 30 سنة، بعد الهزيمة من نيوكاسل يونايتد 1/0 الأحد الماضي.

الخسارة جعلت الفريق يلعب 11 مباراة كاملة خارج ملعبه دون تحقيق أي فوز بجميع البطولات.

وقال ماجواير تعليقاً على مشاركته بهذه البداية:"العبرة في النهاية بما سيحدث على المدى الطويل، يمكنكم الحكم علي بعد 5 او 6 سنوات".

وأضاف:"وقتها تستطيعون تحديد ملامح تجربتي سواء بالنجاح أو الفشل، ولكني أثق في قدرتي على كتابة ذكريات سعيدة مع مانشستر يونايتد.

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وتابع:"نريد التطور بشكل أكبر كفريق وعلى الجانب الفردي أيضاً، لو تحسن مستوانا بشكل جماعي سينعكس ذلك على إمكانية نجاحي".

يذكر أن ماجواير انضم لمانشستر قادماً من ليستر سيتي بـ80 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.