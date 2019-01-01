شمايكل : ماجواير وُلد ليلعب بمانشستر يونايتد

أبدى رأيه في استمرار دي خيا لفترة أطول

أكد بيتر شمايكل أسطورة حراسة مانشستر يونايتد، أن هاري ماجواير هو اللاعب المناسب لقيادة دفاع الشياطين الحمر.

ماجواير انضم من ليستر سيتي إلى مانشستر خلال سوق الانتقالات، في صفقة وصلت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

العديد من الانتقادات وجهت للصفقة، نظراً لارتفاعها من الناحية المالية، حيث أصبح ماجواير هو المدافع الأغلى في التاريخ.

شمايكل قال في تصريحات صحفية:"أعجبت بمستوى هاري منذ المرة الأولى التي شاهدته فيها مع ليستر سيتي".

وأضاف:"بعد بضعة مباريات قلت لنفسي، هذا المدافع وُلد ليلعب في مانشستر يونايتد، لا يهمه أي شيء ولديه قدرات كبيرة في التعامل مع الكرة".

"الذخيرة الاستراتيجية" سر نجاح بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

هل فشلت صفقة نيمار؟ بارتوميو يرفض مقابلة الخليفي

الحارس الدنماركي تطرق أيضاً لديفيد دي خيا نجم حراسة الشياطين:"يعتبر من أفضل اللاعبين في النادي بآخر 5 سنوات، العقد الجديد سيربطه بمانشستر لفترة أطول، خطوة جيدة نستطيع البناء عليها".

يذكر أن مانشستر يونايتد بدأ مشواره بالموسم الجديد، بالفوز على تشيلسي 4/0 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ويستعد لملاقاة ولفرهامبتون الأسبوع القادم.