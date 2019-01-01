لينكر: قيمة انتقال ماجواير تُعبر عن جنون سوق الانتقالات

الدولي الإنجليزي أصبح المدافع الأغلى في التاريخ

يعتقد جاري لينكر نجم منتخب إنجلترا وبرشلونة السابق، أن قيمة انتقال هاري ماجواير لمانشستر يونايتد، تعبر عن حالة الجنون التي أصابت سوق الانتقالات الحالي.

المدافع الإنجليزي انضم ليونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، لتدعيم الخط الخلفي للشياطين الحمر.

الصفقة جعلت صاحب الـ26 عاماً المدافع الأغلى في التاريخ، متفوقاً على فيرجيل فان دايك المنضم لليفربول بـ75 مليون.

لينكر قال عن رأيه في ماجوير:"أعتقد أن سعره مبالغاً فيه بدرجة كبيرة وذلك يرجع لجنون السوق".

وأضاف:"للوهلة الأولى تنظر على هذه القيمة وتتعجب من ضخامتها بالنسبة للاعب قلب دفاع".

وتابع نجم ليستر سيتي السابق:"خسرنا لاعباً في غاية الأهمية، أفضل شيء هو استغلال الأموال من اجل تدعيم الفريق".

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واستكمل:"أولي جونار سولشار أراد لاعباً في خط الدفاع يجيد التعامل بالكرة ولذلك ماجواير هو الأفضل له".

وأما عن مقارنته بفان دايك:"جماهير فان دايك اعتقدوا أن قيمة انتقاله كبيرة جداً، ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك الآن بعد مستواه المبهر".

يذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة تشيلسي غداً الأحد، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي.