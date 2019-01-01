ماجواير: أتمنى بفوز شيفيلد بجميع المباريات..إلا غداً

نجم مانشستر يونايتد يعود لبيته السابق

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، أنه سعيد بمستوى فريق طفولته شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صاحب الـ26 سنة بدأ مشواره مع كرة القدم في أكاديمية شيفيلد، ولعب أكثر من 100 مباراة معهم قبل الانتقال لهال سيتي في 2014.

وقبل مواجهة شيفيلد مع الشياطين الحمر غداً الأحد البريميرليج، كشف اللاعب عن شعوره تجاه هذه المباراة.

وقال ماجواير في تصريحات صحفية:"الموقف يعني الكثير جداً بالنسبة لي، هذا النادي ساعدني على احتراف كرة القدم".

وأضاف:"مدان لهم بالكثير أحاول الذهاب لتشجيعهم في كل مرة تأتيني الفرصة وأشعر بسعادة كبيرة عندما يفوزون".

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وتابع الإنجليزي:"أصدقائي سيشجعون شيفيلد ولكن عائلتي ستميل لمانشستر يونايتد، أحب رؤيتهم ينتصرون ولكن أتمنى الفوز بالثلاث نقاط غداً".

يذكر أن مانشستر يخوض المباراة وهو في المركز العاشر بـ16 نقطة، مقابل 17 لشيفيلد صاحب المركز السابع.