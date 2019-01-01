لينديلوف: مورينيو له كامل الحرية في رأيه

بعد الهجوم عليه في مواجهة وست هام الأخيرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رد فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، على انتقاد جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق له بالفترة الأخيرة.

مورينيو هاجم المدافع السويدي، واتهمه بالتسبب في خسارة الفريق من وست هام 2/0 الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

البرتغالي قال أن لينديلوف يعتبر فريسة سهلة للمهاجمين من الناحية البدنية، خاصة في الكرات العالية التي تمثل نقطة ضعفه الأكبر.

وقال مدافع الشياطين الحمر في تصريحات صحفية:"لا توجد لدي أي مشكلة مع رأي مورينيو، من الطبيعي التعرض للانتقاد منه أو أي شخص آخر".

وأضاف:"في أفضل حالاتي أجد بعض الأشخاص ينتقدوني، العمل تحت ضغط من مهام وظيفتي كلاعب كرة قدم".

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وتابع:"أي شخص يمتلك كامل الحرية في إبداء رأيه، وبالنسبة لي أحاول القيام بعملي بغض النظر عن أي شيء آخر".

يذكر أن لينديلوف الذي جاء لمانشستر في حقبة مورينيو، قام بتجديد عقده مؤخراً مع النادي الإنجليزي حتى 2024.