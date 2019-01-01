لينجارد: أحاول السير على خطى رونالدينيو

اللاعب الإنجليزي نجح في إنهاء صيامه عن التهديف الخميس الماضي

أكد جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد، أنه يعتبر النجم البرازيلي رونالدينيو، مثل أعلى له فيما يخص الشخصية والشعور بالإيجابية في الملعب.

لينجارد نجح في تسجيل أول هدف له مع الشياطين الحمر منذ يناير الماضي، عندما هز شباك أستانة بالدوري الأوروبي، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 2/1 يوم الخميس.

اللاعب فشل في الظهور كأساسي بتشكيل المدرب أولي جونار سولشاير منذ 30 سبتمبر الماضي، ويرى رونالدينيو كنموذج يحتذى به في تلك الأوقات الصعبة.

وقال صانع ألعاب الشياطين في تصريحات صحفية:"أتذكر مقابلته في الولايات المتحدة منذ بضعة سنوات، أخبرني مهما حدث لك فقط استمتع بكرة القدم".

وأضاف:"رونالدينيو قال لي حاول أن تلعب وهناك ابتسامة متواصلة على وجهك، وهو ما قررت اتباعه بعدها، حيث شاهدت العديد من مقاطع الفيديو له خلال مسيرته كلاعب".

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وتابع:"الجميع يحلم بممارسة كرة القدم، ويجب علينا الشعور بالحظ لما فيه الكفاية بموقعنا الحالي، لذلك يجب الاستمتاع باللعبة وكذلك الحرص على تحقيق الفوز".

وتأتي تصريحات لينجارد قبل مواجهة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا غداً الأحد، في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.