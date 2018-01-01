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الدوري الإنجليزي الممتاز

يلعب بشكل دفاعي؟ مانشستر يونايتد يتجاوز رقم الموسم الماضي السلبي

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(C)Getty Images
رقم سلبي جديد لمانشستر يونايتد بعد تلقيه الهدف رقم 29 في 17 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي وبعد الخسارة بثلاثية من ليفربول.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة قاسية من نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت الخسارة برقم قياسي سلبي جديد لمانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أن تلقى الفريق الأهداف رقم 27 و28 و29 في خلال الدوري الإنجليزي.

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وكان مانشستر يونايتد قد تلقى 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي كله بالموسم الماضي، الذي أنهى فيه البطولة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب اللقب.

وفشل الفريق في تجاوز الأهداف التي سجلها بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة، حيث سجل نفس عدد الأهداف التي تلقتها شباكه، بواقع 29 هدف له و29 عليه وبدون فارق أهداف.

*تنويه: التغريدة بعد الهدف الثاني لليفربول.

وتعرضت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لخمس هزائم هذا الموسم وتعادلت في خمسة لقاءات أيضًا من أصل الـ 17 التي خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي بنسبة نجاح أقل من 42%.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد مرور 17 جولة من البطولة.

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