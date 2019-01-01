مانشستر يونايتد يحدد راتب أليجري

مباراة ليفربول ستحسم الصورة بشكل كبير

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصبح ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، قريباً أكثر من أي وقت مضى من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد.

أولي جونار سولشاير يعاني من بداية كارثية مع الشياطين الحمر هذا الموسم، بسلسلة من النتائج المهتزة في الدوري الإنجليزي.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت تحضير إدارة مانشستر للبديل، وهو أليجري الذي يمضي الفترة الحالية بدون أي نادٍ.

وأوضحت أن يونايتد سيعرض راتب سنوي قيمته 6.5 مليون جنيه استرليني على الإيطالي لإقناعه بتدريب الفريق.

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وأشارت الصحيفة لترحيب أليجري بهذه الخطوة، مع تحمسه لجلب الثنائي إيمري تشان وماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس لأولد ترافورد.

ومن المتوقع أن تحسم مواجهة ليفربول الأحد القادم في البريميرليج، الكلمة النهائية في رحيل سولشاير وقدوم مدرب جديد.