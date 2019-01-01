فيرديناند: من الظلم مقارنة ماجواير بفان دايك

يرى اختلافاً كبيراً بين ليفربول ومانشستر يونايتد وقت انتقال الثنائي

يعتقد ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، أن مقارنة مدافع الفريق هاري ماجوير بفيرجيل فان دايك غير عادلة.

ماجواير انتقل للشياطين الحمر قادماً من ليستر سيتي هذا الصيف، في صفقة وصلت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

المدافع الأغلى في العالم تتم مقارنته بشكل بفيرجيل فان دايك نجم ليفربول، بعد تألقه اللافت مع الريدز.

فيرديناند قال عن هذه المقارنة:"بكل تأكيد الجميع سيضعه في مقارنة مع فان دايك لأنه انتقل بمبلغ مالي أعلى".

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وأضاف:"من غير العدل وضعه في تلك المقارنة، لأن فان دايك جاء لفريق أقرب بكثير من القمة والفوز بالبطولات مع ليفربول".

وتابع:"سعره يمثل الكثير من الضغوط ضده، الأمر تكرر معي من قبل ولكن لم يتحدث عن قيمتي المالي، حيث لعبت بجوار مجموعة من الأبطال بالنادي".

يذكر أن ماجواير ظهر في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وساهم في فوز الفريق على تشيلسي 4/0.