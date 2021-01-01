فيرنانديش : أنا خاسر سيئ ولا أتقبل ضياع الألقاب

هل يحقق الشياطين الثلاثية هذا الموسم؟

أكد برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، أنه من نوعية الخاسر السيئ، ولن يتنازل عن الحصول على الألقاب الكبرى مع الشياطين الحمر.

مانشستر ينافس على 3 ألقاب هذا الموسم، حيث يمتلك فرصة كبيرة في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ويتواجد أيضًا في بطولة الدوري الأوروبي.

الثلاثية الأخيرة ليونايتد كانت مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ 4 سنوات، عندما فاز بالدرع الخيرية والدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

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فيرنانديش قال في تصريحات صحفية عن إمكانية تكرار هذا الإنجاز:"جئت إلى النادي لأنني كنت أعرف أنه فريق يريد الفوز بكل شيء وهذا ما يتناسب مع عقليتي في حياتي وفي كرة القدم، لذلك أثق بنفسي وبزملائي في تحقيق ذلك".

وأضاف:"عندما أرى شخصًا ما يحصل على الكأس أمامي سأفقد إيماني، لأنني لا أحب الخسارة، هذه عقليتي لأن الهزيمة ليست طبيعية بالنسبة لي، حتى عندما كنت ألعب مع جيراني في الشارع".

وأما عن شعوره بالتعب:"عمري 26 سنة لذا لا يمكنني أن أتعب، إذا كنت متعبًا الآن، فعندما أصل إلى 30 أو 32 سنة لن ألعب، أو ربما أشارك في مباراة واحدة فقط في كل خمسة".

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فيرنانديش: لن أكون سعيداً لو كنت فان دي بيك

وأما عن موقف زميله دوني فان دي بيك من المشاركة:"المدرب يعرف ما هو الأفضل للفريق، قام باختياره مؤخرًا لإضفاء بعض الحيوية، وأعتقد أن هذا عادل بما فيه الكفاية لأن دوني يتدرب بشكل جيد، هو لاعب مهم وسيكون أكثر أهمية في المستقبل".

يذكر أن صاحب الـ26 سنة، نجح في تسجيل 16 هدفًا وقام بصناعة 10 في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد بكل البطولات هذا الموسم.