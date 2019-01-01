مانشستر يونايتد يستغل أزمة فيدال لمحاولة ضمه

هل يرحل فيدال عن برشلونة في يناير؟

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيدال هدد إدارة برشلونة بالرحيل عن النادي في يناير أو الصيف المقبل حال لم يحصل على دقائق لعب كافية.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" نقلًا عن مصادر إيطالية إنّ إدارة مانشستر يونايتد تواصلت مع وكيل أعمال فيدال، فيرناندو فيليسيفيتش، لكي يكون أول صفقة للشياطين الحمر في سوق انتقالات يناير.

وأوضحت الصحيفة أنّ الإدارة لديها علاقة قوية مع وكيل أعمال اللاعب إذ يتولى فيليسيفيتش أيضًا إدارة أعمال أليكسيس سانشيز وهو ما ساهم في انضمام الأخير إلى مسرح الأحلام قادمًا من أرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قيمة الصفقة قد تصل إلى 13 مليون إسترليني كما قد ينضم التشيلي ليكون بديلًا لنيمانيا ماتيتش المرجح رحيله في يناير، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، نفى أن تكون تصريحات فيدال للضغط عليه أو تهديده حقيقيًا.

ويحاول إنتر التعاقد مع صاحب الـ 32 عامًا ليعود للعمل مرة أخرى مع المدرب أنطونيو كونتي.