أفادت صحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» أن مانشستر يونايتد قد حسم تقريبًا أول صفقة انتقالات له في الصيف. وفي الوقت نفسه، يعمل النادي الإنجليزي العملاق على ضم المزيد من التعزيزات استعدادًا للموسم الجديد.

منذ تولي مايكل كاريك دفة القيادة في عام 2026، يبدو أن مانشستر يونايتد في صعود واضح. فاز الفريق بسبع مباريات من أصل عشر وخسر مرة واحدة فقط، محققاً انتصارات مبهرة على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير. وبالتالي، تزداد الأصوات المطالبة بتعيين القائد السابق مدرباً بشكل نهائي.

على الرغم من عدم الإعلان بعد عن تمديد عقد كاريك، إلا أن مانشستر يونايتد يعمل بالفعل على تشكيل الفريق للموسم المقبل. وقد توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع كريستيان أوروزكو، لاعب خط الوسط الدفاعي الكولومبي البالغ من العمر 17 عامًا.

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ناديه الحالي فورتاليزا سييف بشأن قيمة انتقال تبلغ حوالي 750 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 860 ألف يورو. لن يتم إتمام الصفقة بشكل نهائي إلا بمجرد بلوغ أوروزكو سن الثامنة عشرة ويصبح بإمكانه الانتقال إلى إنجلترا.

وبذلك، يبدو أن أوروزكو ليس سوى بداية صيف حافل بالانتقالات. فمانشستر يونايتد يرغب أيضًا في تعزيز صفوف الفريق الأول. وتشمل قائمة الرغبات، من بين أمور أخرى، ظهيرًا أيسرًا شابًا، وجناحًا أيسرًا، وما لا يقل عن لاعبين في خط الوسط.

أحد الأسماء التي تتردد بقوة هو إليوت أندرسون. لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عاماً في نادي نوتنغهام فورست يقدم أداءً مبهراً وقد لفت الأنظار في المنتخب الإنجليزي. لعب أندرسون المباراة الودية كاملة يوم الثلاثاء ضد اليابان (خسارة 0-1).

يتابع كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، نادي المدينة الآخر، تطوراته عن كثب. لكن فورست يضع سعراً باهظاً يبلغ حوالي 80 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 92 مليون يورو، مقابل انتقال أندرسون. أما اللاعب نفسه، فيلتزم الصمت في الوقت الحالي. وقال أندرسون: «لدينا كأس العالم هذا الصيف، لذا فإن تركيزي منصب بالكامل عليه».