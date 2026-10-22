الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 10:00 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في 25 أكتوبر 2026، الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و13:00 بتوقيت غرينتش.

يونايتد يسعى لتجاوز آثار هزيمته قبل استقبال خصمه العنيد

بعد هزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام فريق يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، بات على مايكل كاريك، الذي يواجه ضغوطًا، أن يحفز فريقه لاستقبال بورنموث، الذي استعصى عليه مؤخرًا.

الفريقان المتعثران يبحثان عن انطلاقة

بفوز واحد لكل منهما بعد سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقبع يونايتد وبورنموث في النصف السفلي من الترتيب. لكن بورنموث حقق فوزه الوحيد في مباراته الأخيرة، حين تغلب على سندرلاند 2-0. وبعد بداية متذبذبة، حقق فريق ماركو روزه انتصارين متتاليين في جميع المسابقات، حافظ خلالهما على نظافة شباكه. وسجل المهاجم البرازيلي إيفانيلسون في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة.

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كاريك في أمسّ الحاجة إلى نتيجة إيجابية

بعدما تفوق كومو على يونايتد في الأداء مساء الأربعاء، مثّلت خسارة الفريق 4-1 في إيطاليا أدنى نقطة في موسمه. وظهر العبوس بوضوح على وجه القائد برونو فرنانديش وهو ينظر نحو مقاعد البدلاء عندما استُبدل في وقت متأخر من المباراة ليحل محله جوشوا زيركزي، الذي سجل هدف يونايتد الشرفي المتأخر.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

لم يحافظ يونايتد على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن.

لم يخسر بورنموث في مواجهاته الخمس الأخيرة مع يونايتد، وسجل في جميعها.

لا يزال يونايتد يفتقد الرباعي المصاب بنجامين سيسكو، وكوبي ماينو، ولوك شاو، وباتريك دورجو، ومانويل أوجارتي.

استقبل بورنموث تسعة أهداف في ثلاث مباريات خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

سجل ماركوس تافيرنييه أربعة أهداف لبورنموث في الدوري هذا الموسم.

انتهت المواجهات الثلاث الأخيرة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد مايكل كاريك عدة عناصر أساسية في قائمته. ويُدرج باتريك دورجو، وبنجامين سيسكو، وتوم هيتون، ومانويل أوجارتي ضمن المصابين، ما يقلص خيارات يونايتد في عدة مراكز. وستُضاف مستجدات بشأن جاهزية اللاعبين عندما يصدر النادي مزيدًا من المعلومات قبل انطلاق المباراة.

يدخل بورنموث المباراة ولديه مخاوف تتعلق بالإصابات أيضًا. ويفتقد ماركو روزه إيلي جونيور كروبي، وجوليان أراوخو، وأليكس سكوت، وفيلكو ميلوسافليفيتش، فيما لا تؤثر أي إيقافات على أي من الفريقين. ولم يؤكد أي منهما تشكيلته الأساسية المتوقعة حتى الآن.

المستوى الأخير

لم يفز مانشستر يونايتد في أي من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، محققًا فوزًا واحدًا في صفر منها، إلى جانب ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن سلسلة شهدت أيضًا الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة 3-2 أمام برايتون في كأس كاراباو. وسجل يونايتد خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل ثمانية، في حصيلة دفاعية تؤكد الهشاشة التي أظهرها فريق كاريك.

على النقيض، فاز بورنموث في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، ولم يخسر إلا أمام تشيلسي، الذي تغلب عليه 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول، الذي فاز عليه 1-0. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 خارج أرضه على سندرلاند، كما حقق انتصارين متتاليين في الدوري الأوروبي، بينهما فوز كبير 3-0 على شتورم جراتس. وسجل بورنموث ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 في مارس 2026، عندما استضاف بورنموث يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، شهدت مواجهتهما في ديسمبر 2025 على ملعب أولد ترافورد تعادلًا لافتًا بنتيجة 4-4، في واحدة من أكثر نتائج لقاءاتهما الأخيرة إثارة. وعلى مدار المباريات الرسمية الخمس الأخيرة، لم يتمكن أي منهما من فرض تفوق واضح، إذ يُظهر سجل المواجهات لقاءات كثيرة الأهداف ومتقاربة المستوى.

الترتيب

يحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي بورنموث في المركز الخامس عشر. ويقبع الفريقان في النصف السفلي من الترتيب، ما يمنح هذه المباراة أهمية إضافية لكليهما في سعيه للابتعاد عن المراكز المتأخرة.