مانشستر يونايتد 0 × 0 آرسنال

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تشكيل أرسنال:

التشكيل| 4-2-3-1

آرون رامسديل

نونو تافاريس، بن وايت، جابرييل، تاكيهيرو تومياسو

محمد النني، توماس بارتي

جابرييل مارتينلي، مارتن أوديجارد، آرون سميث روي

أوباميانج

🚨 TEAM NEWS



🇵🇹 Nuno on the left

🇪🇬 Elneny in midfield

🇧🇷 Martinelli starts



Let's go, Gunners! 💪#MUNARS pic.twitter.com/fHAhdsdmdI — Arsenal (@Arsenal) December 2, 2021

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل| 4-3-3

دافيد دي خيا

أليكس تيليس، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

فريد، سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

في المقابل، يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وكان الفريق في الجولة الماضية استطاع تعويض خسارته أمام ليفربول بالفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة في المباريات الكبرى، ومواجهة اليوم تعد فرصة مثالية لذلك!.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة ويسعى الفريق بقيادة كاريك وقبل أن يتولى رانجيك مهامه بعد أيام، أن يخرج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على استعادة الثقة مجددًا، استكمالًا للنتائج المقنعة التي حققها الفريق تحت قيادته بالفوز على فياريال في دوري الأبطال والتعادل خارج ملعبه مع المتصدر تشيلسي في الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على أولد ترافورد.