مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد

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25' تسديدة قوووووية من دالوت ولكن أوبلاك يمسك بالكرة

20' برونو يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع رينيلدو، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء

18' تسديدة على مرتين من دالوت، الأولى يعترضها الدفاع والثانية تخرج ضربة مرمى لأتلتيكو مدريد

15' تسديدة قووووووووووووية من دي باول ولكن دي خيا يتصدى لها وتخرج لضربة ركنية

12' خطيرررررررررة لليونايتد، عرررضية من برونو، إيلانجا يسدد الكرة ولكنها تصطدم في وجه أوبلاك

11' عرررضية من الجهة اليمنى لأتلتيكو مدريد ولكن ماكتوميناي يقطع الكرة

4' تيليس يضغط على يورنتي ويقطع الكرة، عرررضية ولكن الكرة تجتاز الخط وتخرج لضربة مرمى

2' عرررضية بإتجاه إيلانجا الذي يقفز للعب الكرة برأسه ولكنه يلتحم مع أوبلاك، خطأ لصالح أتلتيكو مدريد

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

رينيلدو ماندافا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش

رينان لودي - كوكي - هيكتور هيريرا - رودريجو دي باول - ماركوس يورينتي

جواو فيلكس - أنتوان جريزمان

🛡️ Men on a mission pic.twitter.com/V3i69822Od — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 15, 2022

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رفائيل فاران - ديوجو دالوت

سكوت ماكتوميناي - فريد

جادون سانشو- برونو فيرنانديز - أنتوني إيلانجا

كريستيانو رونالدو

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى اليونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وإحصائية رونالدو ضد الروخيبلانكوس للتأهل لربع النهائي، في المقابل سيحاول الفريق الإسباني الاستفادة من إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، للمحافظة على حظوظه في الصعود.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب أولد ترافورد.