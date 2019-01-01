نجاح مورينيو وفرصة أخرى لفينجر..ماذا لو كان جوارديولا مدرباً لأرسنال؟

سيناريو تخيلي قبل مواجهة الفريقين غداً بالدوري الإنجليزي

التاريخ 1 فبراير 2016، مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع بيب جوارديولا كمدرب للفريق، ليخلف التشيلي مانويل بيليجريني بعد نهاية الموسم.

الخطوة جاءت كنقطة تحول كبيرة في تاريخ النادي الإنجليزي، نظراً للتأثير الكبير الذي قام به الإسباني بسيتي، ليكون المدرب الأبرز منذ نشأته وحتى الآن.

حصد بيب 7 ألقاب مع سيتي منذ 2016 وحتى 2019، كان من الممكن أن تذهب لمكان آخر لو كان غير وجهته نحو فريق آخر طالبت جماهيره بقدومه.

أرسنال كان يلفظ الأنفاظ الأخيرة مع أرسن فينجر، رغم منافسته على البريميرليج بموسم 2015/2016 عندما أعلن سيتي تعيين جوارديولا، لكن نهاية الموسم وخسارة الدوري من ليستر سيتي، كانت نقطة تحول مظلمة بتاريخ النادي.

جمهور أرسنال طالب بتعيين جوارديولا خلال فترة خلافاته مع بايرن ميونخ، وسط إصرار من فينجر على البقاء ليرحل أخيراً في 2018 ويأتي بدلاً منه أوناي إيمري.

الفريقان يلتقيان غداً الأحد، ربما المعاناة مشتركة، ولكن سيتي في مكانة مختلفة تماماً عن النادي اللندني السنوات الماضية، فماذا لو كان رحل فينجر وترك جوارديولا يأخذ مكانه؟

ضياع السيطرة

مانشستر سيتي فترة من التخبط وغموض تام حول مصير مشروع النادي مع بيليجريني قبل قدوم جوارديولا، الفريق أنهى الموسم بالمركز الرابع، بفارق 15 نقطة كاملة عن ليستر سيتي البطل.

الموسم الأول للإسباني لم يكن كما تمناه حيث احتل المركز الثالث في البريميرليج، قبل أن يبدأ السيطرة المحلية بعدها ويتصدر الصورة على حساب جميع المنافسين.

تعيين سيتي لأي مدرب آخر بعد ضياع يورجن كلوب وانتقاله لليفربول في أكتوبر 2015، كان سيهدد الشكل الذي نراه حالياً للنادي الإنجليزي مع بيب.

ربما كان استمر الفريق في شكله الباهت بعد رحيل بيليجريني، وقدوم مدرب ليس بنفس كفاءة جوارديولا، لتذهب الزعامة لمنافس آخر ربما تشيلسي أو أرسنال أو مانشستر يونايتد.

نجاح مورينيو

مانشستر سيتي قام بتوفير جميع السبل الممكنة لجوارديولا من أجل النجاح، بصفقات مدوية ومبالغ ضخمة للتعاقد مع لاعبين جدد مثل جون ستونز وإيمريك لابورت ورياض محرز وبنجامين ميندي وليروى ساني.

الأمور تختلف تماماً في أرسنال، حيث تنتهج إدارة النادي اللندني سياسة تميل للتقشف والإنفاق بحذر شديد، مما يجعل مسألة بناء الفريق بطيئة.

وهو ما كان سيفتح الباب أمام جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد، لخوض تجربة أكثر نجاحاً للشياطين الحمر خاصة في الموسم الثاني له.

مانشستر كان في المرتبة الثانية بنهاية البريميرليج بموسم 2017/2018، بفارق 4 نقاط عن توتنهام و6 عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر كان يغرد سيتي خارج السرب تماماً بفضل النضوج والقوة المهولة التي حظى بها الفريق مع جوارديولا، وفي رصيده 100 نقطة، بواحد من أكثر السباقات سهولة للفوز باللقب.

مورينيو اعترف بنفسه في تصريح سابق، بصعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي بهذه الإمكانيات، ولو كان الإسباني اتجه لأرسنال لقلت حظوظه بشكل أكبر للوصول لهذا المستوى المتكامل.

وقتها كانت الحظوظ ستتساوى بشكل كبير بين مانشستر يونايتد صاحب الأدوات الأفضل وقتها، ومعه أرسنال وليفربول ببداية مشروع يورجن كلوب.

فرصة جديدة لفينجر

المدرب الفرنسي رفض العديد من العروض، مصمماً على الاستمرار مع أرسنال حتى نهاية هذه المسيرة في 2018 بعد 22 سنة في شمال لندن.

فينجر سبق وأن رفض الانتقال لريال مدريد، والآن أيضاً لم يوافق على عرض بايرن ميونخ لخلافة نيكو كوفاتش، ليسير بخطوات قريبة جداً نحو الاعتزال.

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الرحيل في 2016 كان سيفتح أبواب عمالقة أوروبا أمامه، نظراً للتاريخ الحافل الذي يمتلكه طوال مشواره التدريبي، ليمنحه فرصة لإثبات نفسه بنادي يوفر له الإمكانيات اللازمة للنجاح.

أندية مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وغيرها، كانت سترحب بقدوم الفرنسي، لولا إصراره على استكمال ما بدأه مع أرسنال في 1996.

رحيل الفرنسي وقدوم جوارديولا في 2016، كان سيصبح مكسباً لجميع الأطراف، فينجر يذهب لتجربة مختلفة وإمكانيات أكبر، وأرسنال يفوز بمدرب أصغر سنأ صاحب أسلوب وفكر هجومي يناسب هويته ويستطيع قيادته للبطولات مثلما فعل مع سيتي، حتى ولو بموارد أقل..لأن تأخر النجاح أفضل بكثير من السير بخطوات سريعة نحو الفشل.