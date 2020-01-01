سولشاير: يمكننا استغلال أزمة كورونا في سوق الانتقالات

المدرب النرويجي يضع خططه للميركاتو

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن ناديه يمكنه استغلال الوضع الحالي وتوقف النشاط الرياضي، من أجل التحضير لسوق الانتقالات الصيفية.

كرة القدم توقفت بشكل كامل الأسابيع الماضية، بعد تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، وسط غموض حول عودة المسابقات المحلية والقارية.

مانشستر يونايتد كشف مؤخراً، عن عدم تأثر أي العاملين به من الناحية المالية، نظراً للحالة القوية والإمكانيات التي يتمتع بها النادي الإنجليزي.

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سولشاير قال عن موقف ناديه من الوضع الحالي:"كرة القدم ستعود بشكل طبيعي في المستقبل القريب، لذلك علينا التحضير جيداً لما سيحدث الفترة المقبلة".

وأضاف:"نريد استغلال ما يحدث، لقضاء المزيد من الوقت لمناقشة الأهداف المحتملة وخططنا الخاصة بالفريق، نستعرض ما نحتاجه مع أعضاء الجهاز الفني وتحليل المباريات السابقة".

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وتابع:"من يعلم ما سيحدث في السوق؟ ربما هناك بعض الأندية تريد بيع لاعبيها وسيكون علينا استغلال ذلك لأن مانشستر واحد من أكبر الأندية في العالم مالياً ورياضياً".

يذكر أن الثلاثي جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، هاري كين مهاجم توتنهام وجادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، يعتبرون من أهم الأهداف الرئيسية لمانشستر بالميركاتو القادم.