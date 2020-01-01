سولشاير عن مورينيو: اشتكى من تغييرات أجراها بنفسه!

واقعة هامة يتذكرها المدرب النرويجي عن نظيره البرتغالي

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن قيام نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، بالشكوى من بعض التغييرات التي أجراها بنفسه بغرفة تغيير ملابس الفريق.

مورينيو تمت إقالته من تدريب الشياطين الحمر بعد عامين ونصف من تولي المهمة، حيث جاء من بعده النرويجي سولشاير في ديسمبر 2018.

البرتغالي الذي يعمل حالياً كمدرب لتوتنهام، أجرى العديد من التغييرات بالنادي الإنجليزي، لإعطاء فريقه أكبر ميزة تنافسية ممكنة، أحد هذه القرارات طارده بعد 12 شهراً من رحيله.

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الواقعة تعود للمباراة التي خسرها مورينيو أمام فريقه السابق بهدفين دون رد بالدوري الإنجليزي، حيث كانت المرة الأولى التي يواجه فيه الشياطين الحمر بعد مغادرته بملعب أولد ترافورد.

وجاء ذلك وفقاً لتصريحات سولشاير التي قال فيها:"جرت محادثة قصيرة بيننا بعد المباراة، لم أقابله كثيراً، ربما مرات قليلة عندما كان مدرباً لتشيلسي خلال عملي مع كارديف سيتي".

وأضاف:"المحادثة كانت لطيفة، ولكنه اشتكى من بعض التغييرات في غرفة ملابس أولد ترافورد، والتي أجراها بنفسه أثناء تدريبه للفريق".

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وفي نهاية حديثه أكد المدرب النرويجي على عشقه لمانشستر يونايتد، وتخطيطه للاستمرار مع النادي الإنجليزي لأطول فترة ممكنه.