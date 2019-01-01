سولشاير: ربما لم نمتلك الجودة الكافية للفوز على بورنموث

موقف مانشستر يونايتد يتأزم في الدوري الإنجليزي بخسارة جديدة

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على شعوره بالإحباط من هزيمة فريقه أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.

يونايتد حل ضيفاً على بورنموث مساء اليوم السبت بالجولة الحادية عشر من البطولة، وتعرض للهزيمة بهدف جوشوا كينج.

سولشاير قال بعد المباراة:"نعم هناك حالة من الإحباط، عندما تذهب لهذه الملاعب يجب عليك التحكم في الأمور، بدأنا جيداً ولكن لم نستطع التسجيل".

وأضاف:"الهدف الأول كان في غاية الأهمية، وكل مرة نستقبل ندفع الثمن وهذا ما حدث اليوم".

وتابع:"افتقدنا للجودة الكافية، ربما لم أبدأ بالتشكيل الأنسب، ولكني لا أرجح هذه الإمكانية لأن البداية كانت مميزة سواء اليوم أو الأربعاء ضد تشيلسي".

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واستكمل:"لو أردت المنافسة على الأربعة الكبار يجب عليك الفوز بهذه المباراة لذلك أشعر بالإحباط، وعلينا العودة بشكل قوي ضد بارتيزان بالدوري الأوروبي وأمام برايتون قبل التوقف الدولي".

يذكر أن يونايتد يحتل حالياً المركز العاشر بجدول البريميرليج بـ13 نقطة، مبتعداً بفارق كبير عن ليفربول المتصدر بـ28 نقطة قبل انطلاق هذه الجولة.