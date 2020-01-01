سولشاير: دي بيك قام بنطح أحد اللاعبين بفريقي

ذكرى لن ينساها المدرب النرويجي عن اللاعب الهولندي

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن قيامه بمتابعة لاعب الفريق الجديد دوني فان دي بيك منذ 2015.

سولشاير كان يشرف وقتها على تدريب فريق مولده النرويجي، ولعب أمام أياكس في الدوري الأوروبي، بمشاركة دي بيك مع الفريق الهولندي.

دي بيك تألق خلال هذه المباراة، ونجح في تسجيل هدفه الأول مع أياكس، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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وقال مدرب يونايتد عن هذه المناسبة:"لقد سبق أن سجل في شباك فريقي بالدوري الأوروبي عام 2015 من كرة رأسية رائعة جداً".

وأضاف:"الأمر لم يقتصر عند ذلك، بل قام بنطح مدافع فريقي خلال هذه المباراة، حيث كان يتمتع بشجاعة كبيرة جعلتني أعجب بشخصيته".

وتابع:"لقد تحدثت مع فان دير سار عنه، هناك العديد من اللاعبين يعرفونه جيداً، لذلك حاولت الاستفادة من مختلف الآراء لمعرفة المزيد عنه".

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جدير بالذكر أن صفقة انتقال دي بيك لمانشستر، كلفت النادي 39 مليون يورو، بعد منافسة مع آرسنال وريال مدريد.