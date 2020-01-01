سولشاير: التحكيم يجاملنا؟ نحن من يستحق التقدم بشكوى

رد عنيف من المدرب النرويجي على فرانك لامبارد

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ، على اتهامات فرانك لامبارد للحكام، بمجاملة الشياطين الحمر على حساب الفرق الأخرى باستخدام تقنية الفيديو.

مانشستر يستعد لمواجهة البلوز غداً الأحد، على ملعب ويمبلي، في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، طمحاً في مواصلة مشواره نحو إنهاء الموسم ببطولة محلية.

لامبارد أشعل المواجهة في تصريحاته قبل المباراة، بعدما قال إن تقنية الفيديو تعمل بغرابة في صالح يونايتد على حساب باقي جميع الفرق، بعد عدم احتساب ركلة جزاء لكريستال بالاس ضد الفريق الإنجليزي الخميس الماضي.

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وهو ما قال عنه سولشاير:"كم من الوقت يمكن أن نقضيه للحديث عن هذا الأمر؟ هناك بعض الأشخاص يحاولون التأثير على قرارات الحكام بهذه التصريحات".

وأضاف:"البعض يتهمنا بالحظ والفوز بدون بذل المجهود الكافي، إذن دعونا نتحدث عن ركلة الجزاء التي انتزعت منا ضد توتنهام، كان يمكننا الحصول على نقطتين في سباق الدوري ، وكذلك الطرد على روميو أمام ساوثامبتون".

وتابع:"مارك نوبل كذلك كان يجب طرده في مواجهة وست هام بالمباراة التي خسرناها ضدهم، لذلك قيام الحكم باتخاذ قرارت ضدنا وتصحيحها، يجعلنا نشتكي من هذه القرارات في الأساس".

واستكمل:"سندعهم يتحدثون ولن أبالغ في رد فعلي، وكل ما سنقوم به هو التركيز على المباريات التي نلعبها، ربما أقع في مشكلة، وأتمنى عدم حدوث ذلك الآن".

تدريبه للمهاجمين:"نعم أعمل معهم أكثر من المدافعين، أمتلك خبرة كبيرة لذلك أحرص على التواجد معهم ومشاهدة التدريبات عن قرب ومنحهم بعض النصائح".

تصادف صعود ليدز يونايتد مع فوز مانشستر بكأس الاتحاد:"أنا لا أؤمن بهذه الخرافات ولكن آمل أن تكون على حق".

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وفي نهاية حديثه تطرق سولشاير إلى أهمية الفوز بكأس الاتحاد للنادي وجميع اللاعبين، كما أشاد كذلك بالثنائية الناجحة بين أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.

وألمح المدرب النرويجي كذلك إلى إمكانية ظهور جيسي لينجارد لمساعدة الفريق أمام البلوز، ونفس الأمر كذلك بالنسبة للمهاجم الشاب ماسون جرينوود.

يذكر أن آخر المواجهات بين تشيلسي ومانشستر، كانت على ملعب ستامفورد بريدج في فبراير الماضي بالدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.