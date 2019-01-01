سولشار يتعهد بمنح جرينوود الفرصة الموسم القادم

بعد تألقه في المواجهة الودية أمام ليدز يونايتد

أشاد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، بلاعب الفريق الشاب ماسون جرينوود، متوقعاً له ترك بصمة واضحة الموسم القادم.

جرينوود نجح في تسجيل هدفه الأول بقميص الشياطين الحمر، في فوز الفريق الودي على ليدز يونايتد برباعية نظيفة اليوم الأربعاء.

وقال سولشار عن صاحب الـ19 عاماً:"يمتلك موهبة طبيعية لأبعد الحدود، تراه يسدد ركلة جزاء بقدمه اليمنى وأخرى باليسرى ونفس الشيء للركلات الحرة".

وأضاف:"يمكنه اللعب بالقدمين بنسبة 50 إلى 50%، أو 51 لليمنى و49 لليسرى، يحتاج فقط لبعض الحظ وابتعاد الإصابات عنه لاقتناص فرصته".

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وتابع:"لديه الفرصة الكاملة للتألق الموسم القادم، سنحتاج مهاراته حول منطقة الجزاء في صناعة اللعب وتشكيل خطورة على الخصم".

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يذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح مبارياته للموسم الجديد، بمواجهة تشيلسي في 11 أغسطس القادم بالدوري الإنجليزي.