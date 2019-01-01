سولشار لا يتوقع رحيل أي لاعب عن يونايتد في يناير

المدرب النرويجي لم يغلق الباب نهائيًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

ويدور الحديث عن عدد من اللاعبين المرشحين لتغيير قميص الشياطين الحُمر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي، خاصة ماتيو دارميان وأنتونيو فالنسيا، بجانب أندرياس بيريرا الذي سبق وأعير لغرناطة وفالنسيا خلال المواسم الماضية.

سولشار تحدث عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيرنلي في الجولة القادمة من البريمرليج، قائلًا حول إمكانية انتقال دارميان لليوفنتوس "أستطيع حاليًا مشاهدة جميع اللاعبين يبقون في النادي".

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"لم نُتم أي صفقة لأي لاعب، لكن مازال هناك عدة أيام أخرى. أنا لست جزءً من تلك المفاوضات لذا ما يحدث يحدث، لكن من الجيد أن يُغلق سوق الانتقالات ونواصل تحسين اللاعبين المستمرين معنا في الفريق".

أتم عن حالة بيريرا "لا أستطيع رؤيته يُعار مجددًا لأنه ومنذ عودتي للنادي يؤدي بامتياز في التدريبات، هو لاعب يستطيع خوض بعض المباريات معنا خلال المرحلة الأخيرة من الموسم".