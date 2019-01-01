سمولينج يُلمح لإمكانية الاستمرار مع روما

أبدى استمتاعه الشديد بالكرة الإيطالية

أكد كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد المعار لصفوف روما، أنه يستمتع بتجربته الحالية مع الفريق الإيطالي.

المدافع الإنجليزي رحل عن الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضماً للذئاب ليحظى ببداية مميزة مع الفريق.

اللاعب قال في تصريحات صحفية:"أستمتع جداً بالكرة الإيطالية وأعتقد أنها مناسبة لأسلوبي في اللعبة".

وأضاف:"اتمنى أن يأتي مايو القادم بعد مستوى جيد وموسم مميز بالنسبة لي مليء بالنجاحات".

وتابع:"لا يوجد عدد كبير من اللاعبين الإنجليز يلعبون خارج البلاد، ولكن الآن هناك بعض الشباب يذهبون لدول أخرى على سبيل الإعارة".

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واستكمل:"فرصة اللعب بإيطاليا لنادي كبير بحجم روما كان من الصعب رفضها وأتمنى استغلالها حتى النهاية".

يذكر أن الصحف الإيطالية أشارت مؤخراً لمحاولة روما لتحويل التعاقد مع سمولينج من إعارة لشراء نهائي.